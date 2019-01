La Malbaie : un quota de prises de sang qui dérange

« La semaine dernière, sans préavis, des patients se sont présentés et le 65e patients on lui a dit : on ne fait plus de prélèvements. On a un quota de 65 patients à appliquer, alors vous reviendrez », raconte M. Tremblay, qui a déjà été directeur général de l’hôpital.

Selon lui, il s’agit d’une situation inacceptable, étant donné le vieillissement de la population et la couverture de l’Hôpital de La Malbaie.

Des résidents qui habitent à des kilomètres de l’établissement, à Baie-Saint-Catherine par exemple, doivent faire près d’une heure de route pour obtenir une prise de sang.

« C’est une situation qui est extrêmement difficile à vivre en région », souligne-t-il.

C’est inacceptable d’avoir des quotas dans les services de santé et les services sociaux. Ce n’est pas une usine, c’est un hôpital. Jacques Tremblay, conseiller municipal du centre-ville de La Malbaie

Le conseiller municipal dénonce la décision du CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui gère l’Hôpital de La Malbaie. Jacques Tremblay constate d’ailleurs une perte de service depuis quelques années.

« On envoie des patients à Québec pour passer des examens. On envoie des patients à Baie-Saint-Paul. On est passé de 23 cliniques de consultations spécialisées à 9 cliniques », ajoute-t-il.