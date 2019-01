La Guilde des développeurs de jeux indépendants du Québec reçoit un appui de 750 000 $

La Guilde, qui est une coopérative à but non lucratif, a pour mission de favoriser le succès des studios québécois dans l’écosystème du jeu vidéo. Elle regroupe 162 studios indépendants générant environ 2200 emplois directs et indirects et constitue la plus importante coopérative au monde dans ce secteur.

Pour le président de La Guilde, Louis-Félix Cauchon, le modèle coopératif va de pair avec la philosophie et les valeurs des créateurs et créatrices de jeux vidéo indépendants.

La Guilde a été créée pour répondre à un besoin : celui des entrepreneurs indépendants en jeu vidéo de partager leur expertise et de se regrouper. Louis-Félix Cauchon, préside de la Guilde des développeurs de jeux indépendants du Québec

La contribution de 750 000 $ a été annoncée par Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, qui a souligné la volonté de ces studios de se regrouper au sein d’une « coopétition ».