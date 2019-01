Nouveau service de collecte des seringues souillées à Calgary

Les Calgariens peuvent communiquer avec l’établissement du lundi au vendredi de 8 h à 18 h lorsqu’ils trouvent des seringues dans la rue. Deux employés du centre se déplacent alors pour les récupérer et les jeter de façon sécuritaire.

« Notre but est de trouver des aiguilles. Nous circulons au centre-ville, mais aussi dans les autres quartiers de Calgary. Nous trouvons le plus souvent des aiguilles sous les voies ferrées, autour des refuges pour sans-abri et dans les ruelles », dit Sasha Behl, l'une des employées d’Alpha House.

« Si les Calgariens tentent de ramasser eux-mêmes une seringue dans la rue, il y a toujours un risque d'attraper des maladies contagieuses, comme le VIH, alors c’est beaucoup plus sécuritaire de cette manière », ajoute-t-elle.

L'équipe trouve en moyenne de 50 à 80 seringues par jour dans la métropole, un problème en augmentation.

Le nombre d'appels à la Ville de Calgary pour récupérer des seringues a quadruplé en huit ans, selon le Service des incendies, avec un total de plus de 550 appels l’an dernier.

« Notre but est de réduire la pression sur les pompiers qui doivent répondre à ces appels », explique Adam Melnyk, le responsables de la sensibilisation au centre Alpha House.

L’équipe distribue également des bacs de ramassage d’aiguilles qui peuvent être installés dans les commerces et des kits de naloxone pour prévenir les surdoses.