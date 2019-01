Dévoilement de la programmation du nouveau festival sudburois Bloom

Le nouveau festival, organisé par l’équipe du Northern Lights Festival Boréal, se déroulera du 8 au 10 mars dans plusieurs lieux du centre-ville de Sudbury.

Nous sommes excités par ce nouveau “bébé festival” , a déclaré Max Merrifield, le directeur général et artistique du festival.

Bloom 2019 est un festival de musique du monde. La diversité est un élément clé. Max Merrifield, directeur général et artistique du festival Bloom

Les organisateurs précisent qu’il y aura des spectacles réservés aux 19 ans et plus et d’autres pour toute la famille.

C’est le groupe torontois The Battle of Santiago qui ouvrira le festival le vendredi 8 mars, au bar The Grand. Il sera suivi du rappeur d’origine rwandaise Shad et de Bombino.

Le guitariste Bombino est en nomination au prochain gala des prix Grammy. Photo : AFP / Archives/Bertrand Guay

Le même soir, Catherine Taddo, de Sault-Sainte-Marie, et Mehdi Cayenne fouleront les planches du Little Montreal.

Le musicien autochtone Greyson Gritt et Pierre Kweenders, un Montréalais d’origine congolaise, font aussi partie de la programmation.

Greyson Gritt Photo : Pat Kane

Les autres artistes et groupes annoncés pour l’instant sont LAL, Gurpreet Chana, Kobo Town, The Young Novelists, Nadjiwan, Oonga, Jumple et Chippy Nonstop.

D'autres dévoilements à venir

Selon Max Merrifield, le festival inclura des spectacles qui ne seront pas annoncés avant le 8 mars.

Les personnes intéressées devront surveiller les médias sociaux pour connaître le nom des artistes surprises et l’endroit où ils donneront leur spectacle.