Les RLISS dans la mire du gouvernement de Doug Ford

Des sources à Queen's Park ainsi qu'au ministère de la Santé et des Soins de longue durée confirment que le gouvernement étudie la possibilité de remplacer les 14 RLISS par cinq organismes régionaux et de transférer certaines de leurs responsabilités aux hôpitaux, aux centres de soins de longue durée ainsi qu'aux accompagnants à domicile.

Créés en 2007 sous le gouvernement de Dalton McGuinty, les RLISS gèrent les soins de santé et de longue durée d'une région déterminée.

Cette année, les 14 RLISS ont redistribué 28,5 milliards de dollars aux hôpitaux, centres de soins de longue durée et autres établissements du secteur de la santé.

Sous le gouvernement libéral de Kathleen Wynne, ils sont devenus les principaux points de contact pour toute personne à la recherche de soins à domicile ou d'un lit dans un centre de soins de longue durée.

L'Ontario compte 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé. Photo : Réseaux locaux d’intégration des services de santé

Selon un récent rapport de la vérificatrice générale, le budget de fonctionnement des RLISS s'élève à environ 90 millions de dollars.

C'est une bureaucratie qui n'est pas parvenue à remplir son mandat , selon une source proche du gouvernement. La personne ajoute que les RLISS représentent un intermédiaire administratif de plus entre le patient et ceux qui offrent les soins et qu'ils ne rendent pas le système plus efficace.

Le Parti progressiste-conservateur a, dans le passé, critiqué les RLISS, disant que l'argent qui finance leur fonctionnement devrait plutôt être utilisé pour offrir des soins de santé.

Ni le gouvernement ni le bureau de la ministre de la Santé et des Soins de longue durée n'ont voulu confirmer ou infirmer les informations.

Plus de détails à venir