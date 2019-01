Une rencontre avec Justin Trudeau qui nourrit l'espoir pour Ensaf Haidar

L'épouse du blogueur Raif Badawi ressort satisfaite de sa rencontre d'une trentaine de minutes avec le premier ministre Justin Trudeau. La rencontre a eu lieu en fin d'après-midi, mercredi, à l'hôtel Delta de Sherbrooke, là où Justin Trudeau et les 35 ministres de son cabinet sont réunis en retraite fermée jusqu'à vendredi.

C'était la première rencontre officielle, en tête à tête, entre la Sherbrookoise d’adoption et le premier ministre au sujet du dossier de son mari, emprisonné depuis plus de six ans en Arabie saoudite.

C'était bien. J'ai parlé avec M. Trudeau. Il m'a donné la promesse qu'il va faire quelque chose [...] Je ne sais pas c'est quoi sa stratégie, mais il m'a promis de faire quelque chose , affirme Ensaf Haidar, qui réside à Sherbrooke avec les trois enfants du couple.

Elle a aussi profité de cette rencontre pour demander à nouveau à Justin Trudeau d'octroyer la citoyenneté canadienne à son mari. Rappelons qu'il a été condamné à purger 10 ans de prison et à recevoir 1000 coups de fouet pour des propos qu'il a tenus sur son blogue.

[Justin Trudeau] n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il dit qu'il va voir , répond Ensaf Haidar. Elle est convaincue que cette citoyenneté nourrirait l'espoir pour Raif et pour son dossier.

Ensaf Haidar a aussi cherché à avoir des détails sur la rencontre que M. Trudeau a eue avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane, en marge du sommet du G20 en décembre dernier. Il m'a dit qu'il a parlé de Raif [...] Mohammed ben Salman a dit : ''On va voir'' , souligne-t-elle.

En janvier 2017, Ensaf Haidar avait parlé avec Justin Trudeau lors de rencontres citoyennes. Il s’agissait alors d’une rencontre informelle.