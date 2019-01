Le député Sylvain Roy annonce être guéri de son cancer

Il dit avoir appris de la bouche de son médecin que les traitements pour enrayer le cancer ont été efficaces.

C’est un poids immense duquel on se libère. Pour soi, oui, mais surtout pour sa famille , se réjouit-il.

Même si on m’avait donné un très bon pronostic de guérison, il n’en reste pas moins qu’il reste des possibilités de ne pas être guéri. Sylvain Roy, député de Bonaventure

Sylvain Roy avait dû s'absenter pendant plus de la moitié de la campagne électorale d'octobre dernier pour subir des traitements. Mais devant les pronostics encourageants de ses médecins, il avait maintenu sa candidature pour le scrutin du 1er octobre.

On a beaucoup pensé à lui. On a même fait campagne pour lui en 2018. Harold Lebel et moi on s’est rendus dans sa circonscription plaider en son nom. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia