Un skieur blessé grièvement au Mont-Édouard

Un skieur est entré en collision avec un arbre. L’homme aurait subi d’importantes blessures au bas du corps.

L’accident est survenu dans le secteur de la haute route. Immédiatement, les équipes de patrouilleurs sont intervenues pour secourir le blessé.

C’est une mauvaise chute. Il est tombé de dos et il a glissé jusqu’à un arbre. C’est ce que nos secouristes ont pu constater sur les lieux en arrivant. La gravité de la blessure on ne la connaît pas pour le moment. Il a eu les premiers soins qu’on pouvait faire et il a été transporté à l’hôpital , explique Claude Boudreault, directeur général du Mont-Édouard.

Le skieur a été transporté à l’hôpital de Chicoutimi par ambulance.