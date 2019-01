Un avion russe pour contourner la paralysie des services aériens américains

L’avion quadrimoteur Iliouchine-76, long de 46 mètres et large de 50 mètres, doit décoller jeudi matin de l’aéroport international de Victoria. À son bord se trouve un hélicoptère de l’entreprise VIH, basée sur l’île de Vancouver.

Les pales de l’hélicoptère ont été démontées pour permettre d'insérer l'appareil dans le ventre de l’avion. L'hélicoptère doit être transporté au Chili pour servir dans la lutte contre les feux de forêt. Il peut embarquer des sapeurs-pompiers et des réservoirs d’eau.

L'hélicoptère Kamov doit servir à la lutte contre les incendies au Chilil. Photo : Radio-Canada / Sterling Eyford

Initialement, l’hélicoptère devait traverser les États-Unis en volant par ses propres moyens, mais avec la paralysie partielle de l’État américain, les procédures d’autorisation de vols sont rendues plus compliquées. Le groupe VIH a donc revu ses plans.

L’été est de plus en plus sec [au Chili] et les vents sont de plus en plus forts, alors le gouvernement a dit qu’il ne pouvait plus attendre , explique Daniel Moinier, vice-président de VIH Aviation Group.

Il n’y a pas vraiment de défi. Ce qu’il faut, c’est que tout soit bien prévu et planifié. Daniel Moinier, vice-président de VIH Aviation Group

Le temps perdu à faire venir l’avion russe est compensé par le temps gagné à éviter les aéroports américains, explique Daniel Moinier. Il aurait fallu 13 jours pour faire voler l’hélicoptère jusqu’au Chili. Nous devrions gagner quatre à cinq jours dit-il. Par contre, Daniel Moinier reconnaît que faire transporter l’hélicoptère par avion double le coût de la commande.

Avec les informations de Sterling Eyford