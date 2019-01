Épisodes de smog en Mauricie

Les particules fines qui s'échappent notamment des foyers au bois et des poêles à combustion lente contribuent aux épisodes de smog que connaît la région. Au Québec, le gouvernement estime que le chauffage au bois résidentiel est la principale source de particules fines provenant des activités humaines. Ces épisodes se produisent habituellement par période de mauvaise dispersion de l'air, comme lorsque le temps est froid et lorsqu'il y a peu de vent.

Trois-Rivières n'a pas l'intention de réglementer l'utilisation des foyers au bois comme l'a fait Montréal.

La Ville soutient que les normes gouvernementales sont suffisamment strictes.

On n'a pas de réglementation spécifique au niveau des poêles à bois. C'est certain qu'on a conscience qu'il faut faire attention au développement, faire attention au niveau environnement, mais, pour l'instant, il n'y a pas lieu de peser sur le bouton panique , indique le responsable des relations publiques et des médias de la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant.

À compter du mois d'octobre, les citoyens de Montréal ne pourront plus utiliser de combustibles solides à moins que le foyer qu'ils utilisent émettent un maximum de 2,5 grammes par heure de particules fines.

Pour sa part, la santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec recommande aux personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, les aînés et les personnes ayant des problèmes pulmonaires, d'éviter toute activité physique intense à l'extérieur par temps de smog.

D'autres avertissements de smog sont attendus au cours des prochaines semaines. Des mesures peuvent être prises à petite échelle pour limiter leur importance.

On parle de foyer au bois, on peut l'utiliser de façon parcimonieuse [...] On peut réfléchir à nos déplacements. Ce sont des facteurs qui font qu'on améliore la qualité de l'air, qu'on améliore les conditions pendant un épisode de smog ou qu'on ne contribue pas à empirer , indique le météorogue d'Environnement et Changements climatiques Canada, Simon Legault.

Outre les foyers au bois, les industries, les transports et les sels épandus sur les routes émettent des particules fines dans l'air.