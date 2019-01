Jour 3 des Championnats nationaux de patinage artistique à Saint-Jean, N.-B.

Plus de 200 patineuses et patineurs artistiques canadiens sont à l'oeuvre sur la patinoire du Harbour Station de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Novices, juniors et seniors tentent d'impressionner les juges dans le cadre des championnats canadiens de patinage artistique. Une patineuse de Campbellton a foulé la patinoire, mercredi.