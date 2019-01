77 M$ perdus à cause de vols à la LCBO, selon le syndicat

Un texte de Charlotte Mondoux-Fournier

De plus, la plupart du temps et dans la majorité des succursales, aucun agent de sécurité n'est en service, affirme le syndicat.

L'employeur n'a pas confirmé les chiffres avancés par le syndicat. Dans une déclaration, la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) affirme prendre des dispositions pour prévenir le vol à l’étalage et assurer la sécurité de ses employés.

La LCBO a pris les mesures appropriées pour prévenir le vol à l’étalage grâce à des investissements en sécurité et des mesures de protection antivols. Nous avons augmenté les dépenses de nos enquêteurs, renforcé la technologie de vidéosurveillance et les dispositifs de dissuasion en magasin, et collaborons toujours avec la police locale dans le cadre d'enquêtes actives.

LCBO