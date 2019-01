Non, ces photos de glaciers n'ont pas été prises à 10 ans d'intervalle

Il semble que plusieurs internautes ont eu exactement la même idée en même temps. D'abord, il y a ce tweet, qui a été relayé 226 000 fois.

Puis cette publication Facebook, partagée 38 000 fois.

C'est sans mentionner cette publication Instagram (Nouvelle fenêtre) du média français Konbini qui a été aimée 33 000 fois.

Mais qu'en est-il? En fait, une petite recherche inversée par Google images nous apprend que la photo de gauche date du 5 novembre 2016 (Nouvelle fenêtre) (et non 2008 ou 2009), en Antarctique. Celle de droite a été captée en août 2018 (Nouvelle fenêtre) et... en Arctique. Donc, non seulement les photos n'ont pas été prises à 10 ans d'intervalle, mais elles proviennent des deux extrémités du globe! Elles ne montrent donc pas l'évolution des glaciers au cours de la dernière décennie.

Voici la vraie évolution des glaciers de l'Arctique entre les années 1979 et 2018, présentée dans cette vidéo de la NASA.

Le but n'est pas bien sûr de minimiser la fonte des glaciers dûe aux changements climatiques. Ce problème est bien réel. Mais on ne peut pas vilipender les « fake news », puis publier nous-mêmes des photos identifiées de manière trompeuse.

La désinformation, c'est non, peu importe l'intention!

