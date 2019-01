Véhicules électriques : de meilleurs rabais réclamés au Québec

Un texte d’Alexandre Duval

Le président de l’AVEQ, Simon-Pierre Rioux, affirme que le Québec est aux prises avec un heureux problème. D’un côté, l’offre de véhicules électriques est de plus en plus grande chez les concessionnaires.

« Mais plusieurs de ces nouveaux modèles-là présentent aussi une meilleure autonomie, ce qui veut aussi dire que le véhicule coûte plus cher à l'acquisition », illustre M. Rioux.

Actuellement, le programme Roulez vert offre un rabais à l'achat d'au plus 8000 $ aux automobilistes qui achètent un véhicule entièrement électrique.

Selon M. Rioux, ce montant devrait être augmenté à 11 000 $ pour les véhicules entièrement électriques avec une autonomie supérieure à 350 kilomètres.

Il cite en exemple la Model 3 du constructeur Tesla ou encore la Leaf de 2e génération chez Nissan.

Cette demande de l’AVEQ est tout à fait logique, selon Dany D’Anjou, conseiller en véhicules électriques chez Nissan Ste-Foy à Québec.

La Leaf Plus sera en vente uniquement ce printemps sur le marché québécois, mais M. D’Anjou prédit que le prix sera effectivement plus élevé que celui de l’ancien modèle, qui frôlait déjà les 40 000 $.

C’est sûr que la prochaine voiture qui va s’en venir et qui va avoir 363 km d’autonomie, elle va être plus chère. On peut parler facilement de 5000 $ de plus.

Dany D'Anjou, conseiller en véhicules électriques chez Nissan Ste-Foy