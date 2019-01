Qualité des soins aux aînés : Québec va évaluer tous les CHSLD

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a prévenu mercredi qu’elle entendait adopter une politique de « tolérance zéro » à l’égard des mauvais traitements infligés aux personnes âgées dans ces établissements.

« Je ne suis pas revenu en politique pour qu’il y ait des personnes qui soient atteintes de négligence et de maltraitance », a-t-elle déclaré à l’entrée du conseil des ministres.

Mme Blais a indiqué qu’elle était prête à rouvrir la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour augmenter les sanctions imposées aux établissements et aux personnes qui se rendent coupables de maltraitance.

« Ça prend de l’imputabilité », a insisté la ministre.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais Photo : Radio-Canada / Romain Schué

Marguerite Blais a mentionné que son ministère procéderait d’abord à l’évaluation des 46 CHSLD privés. La ministre a tenu à préciser qu’il ne fallait pas y voir un désaveu de ces établissements dans leur ensemble.

Il faut évaluer tous les CHSLD, mais pour les 46 CHSLD privés, je veux avoir ça d'ici un mois, le plus rapidement possible. Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Une résidence de Québec à l’amende

Marguerite Blais a également annoncé qu’elle imposerait des sanctions au propriétaire de la résidence Le Royaume des aînés, à Québec, pour ne pas avoir respecté le préavis de fermeture de six mois exigé par la loi.

La fermeture soudaine de l’établissement situé dans le secteur Saint-Émile a forcé ses 28 résidents à déménager à la hâte.

La résidence Le Royaume des aînés n'a pas respecté le préavis de fermeture de six mois exigé par la loi. Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier

La loi prévoit des amendes pouvant atteindre 2400 $ pour une personne physique, et 9600 $ pour une personne morale.

« Si jamais il faut augmenter les pénalités, on va revoir le règlement », a dit la ministre.

Marguerite Blais poursuit sa réflexion concernant la mise sur pied d’une indépendante qui permettrait de détecter plus rapidement les problèmes de maltraitance ou de gestion dans les CHSLD.

C’est une entité « qui pourrait assurer une supervision encore plus adéquate, qui serait en mesure d’avoir les mains libres pour dire au ministre les difficultés qui se passent […] pour qu’on puisse l’apprendre en cours de route et non pas six mois plus tard », a expliqué Marguerite Blais.

Avec les informations de Mathieu Dion