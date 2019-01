Fermeture indéterminée pour l'organisme Place au soleil de Témiscaming

Une partie du toit de l'immeuble s'est effondrée sous le poids de l'eau, bloquant ainsi l'accès à la clientèle.

Les dommages se sont même propagés dans le sous-sol de l'organisme.

Des travaux auront lieu au cours des prochains jours, mais il est impossible de connaître le moment de la réouverture.

La coordonnatrice de Place au soleil, Caroline Langlais, explique toutefois que le dépannage alimentaire demeure accessible.

Les besoins de base sont primordiaux. Même si on a fermé le côté ressourcerie, on va quand même conserver le dépannage alimentaire les mercredis matin entre 9 h et midi. Peu importe ce qui se passe dans la vie, on a besoin de manger. Les gens peuvent continuer de nous appeler, d'organiser leur rendez-vous pour le dépannage et même pour les dépannages d'urgence , assure-t-elle.

Un organisme très fréquenté

Plus de 800 citoyens ont eu recours aux différents services de l'organisme dans la dernière année.

La mission de Place au soleil est d'améliorer la qualité de vie de toutes les personnes de Témiscaming et de Kipawa vivant dans un contexte de vulnérabilité ou de pauvreté.

Rappelons qu'il y a environ 3000 résidents dans le sud du Témiscamingue.