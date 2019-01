Un basketteur impliqué dans une affaire d'agression doit rester dans un centre psychiatrique

Junior Sesay, une ancienne étoile montante manitobaine du basketball, qui a été reconnu non criminellement responsable dans une affaire de tentative de meurtre, devra rester interné dans un hôpital psychiatrique jusqu'à nouvel ordre

L’ancien joueur de l’équipe de basketball de l’Université de Winnipeg était accusé de tentative de meurtre, vol et d’introduction par effraction relativement à l’agression de Lena Wenke, âgée de 20 ans.

La jeune femme, aussi étudiante à l’Université de Winnipeg et joueuse de basketball, avait été poignardée plus de 40 fois le 23 mai 2017 au petit matin.

Menace pour la sécurité publique

Un juge avait estimé, l'automne dernier, que Junior Sesay n’était pas criminellement responsable parce que l’ancien joueur de basketball était victime de psychose hallucinatoire et pensait que ses actions étaient convenables.



Le dossier a ensuite été transmis à la Commission d’examen du Code criminel du Manitoba.



Dans une décision écrite datée du 6 décembre, les membres de la commission déclarent que Junior Sesay représente une « menace sérieuse pour la sécurité publique » et qu'il doit rester dans un établissement de soins de santé mentale.



Il est par ailleurs indiqué qu’il peut obtenir un laissez-passer pour quitter l'établissement si son équipe de traitement le lui permet, et que la Commission peut envisager de l'autoriser à vivre dans la communauté grâce à un « laissez-passer prolongé » après avoir reçu un rapport d'évaluation actualisé.

Junior Sesay a également reçu l’ordre de n’avoir aucun contact avec Lena Wenke et de se soumettre à des tests de dépistage de drogues aléatoires.