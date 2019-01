Les refuges de Winnipeg se préparent à recevoir les sans-abri pendant le froid extrême

Alors que des avertissements de froid extrême sont en vigueur dans le nord du Manitoba et pourraient atteindre le sud de la province dès vendredi, la Ville de Winnipeg se prépare à ouvrir des refuges d'urgence pour les itinérants.

« On a un creux prononcé qui domine la partie nord de la baie d’Hudson. Cela occasionne une circulation du vent du nord dans toutes les Prairies. On observe des températures entre -35 et -38 degrés Celsius », explique Matt MacDonald, météorologue à Environnement Canada.

Selon lui, quelques vents légers peuvent causer un indice de refroidissement éolien d'environ -45 degrés Celsius.

Risque d’engelure

« Vers samedi, on s’attend à ce que le froid extrême atteigne le sud du Manitoba », ajoute Matt MacDonald.

Le météorologue recommande de limiter le temps passé à l’extérieur et de bien se vêtir.

« On ne parle que de quelques minutes pour avoir des engelures », affirme-t-il.

Le responsable des communications pour le refuge Siloam Mission, Luke Thiessen, est préoccupé lorsque des températures très froides s’installent dans la capitale manitobaine pour une période de temps prolongée.

« Nous avons une demande constante pour des vêtements chauds et des lits pour la nuit. Nous devons être certains que nous avons assez de vêtements pour répondre à la demande », dit-il.

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, est bien conscient du problème.

« Nous travaillons avec plusieurs organismes de première ligne dans notre communauté », affirme-t-il.

M. Bowman est ouvert à l’idée de créer un refuge qui serait géré par la Ville dans l’avenir, mais pour l’instant la Ville concentre ses efforts à mettre en place le plan d’action en cas de froid extrême.

Le Manitoba connaîtra un indice de refroidissement éolien d'environ -45 degrés Celsius cette fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Du temps froid qui pourrait rester

Les itinérants seront forcés de rester dans les refuges de la ville pour une période assez longue puisque Environnement Canada estime que les avertissements de froid extrême pourraient rester longtemps.

« Ce n’est pas tellement exceptionnel pour ce temps-ci de l’année, affirme Matt MacDonald. Ce qui est exceptionnel c’est la persistance de cette circulation qui va durer toute la fin de semaine et peut-être jusqu’au début de la semaine prochaine. »

À partir de lundi, un retour vers les normales de saison est à prévoir.

Pour l’instant, un avertissement de froid extrême est en vigueur pour les régions de Brochet, Churchill, Gillam, Island Lake, Lynn Lake, Norway House, Shamattawa, Thompson et York.