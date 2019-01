La CSDM déménagera son siège social pour 20 ans et 100 millions $

Radio-Canada a appris que la Commission scolaire de Montréal (CSDM) paiera en moyenne 5 millions de dollars par année pour louer, à long terme, un bâtiment au coin des rues Viau et Sherbrooke, à l'est du stade olympique. Le transfert des 766 employés du centre administratif aura lieu le plus vite possible, pour protéger leur santé.