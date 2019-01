Accident d'autobus : le BST vient prêter main-forte à la police d'Ottawa

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada va accompagner le Service de police d'Ottawa (SPO) dans l'enquête que mène le corps policier sur l'accident d'autobus qui a fait 3 morts et 23 blessés, vendredi dernier.

Le chef de la police d'Ottawa, Charles Bordeleau, en a fait l'annonce, mercredi, lors d'un point de presse tenu au quartier général du SPO.

Hier [mardi], après avoir consulté l'équipe d'enquêteurs, j'ai accepté l'offre d'aide du Bureau de la sécurité des transports et nous avons fait une demande officielle auprès du BST pour obtenir son concours à la présente enquête du SPO sur la collision , a-t-il déclaré.

Le BST a accepté de contribuer par son expertise technique relative aux questions de sécurité liées à cette collision. Son apport aidera l'équipe de reconstitution du Service de police d'Ottawa et viendra appuyer l'enquête en cours du coroner. Charles Bordeleau, chef du Service de police d'Ottawa

Le chef Bordeleau a précisé que la participation du Bureau de la sécurité des transports sera limitée. Le BST ne joue aucun rôle dans l'attribution ou la détermination des responsabilités civiles ou pénales , a-t-il dit. De plus, le BST n'offrira aucune analyse à la portion criminelle de l'enquête .

M. Bordeleau a aussi annoncé que l'enquête sera composée de deux volets. Le premier volet déterminera si une infraction a été commise. Le deuxième volet s'appuiera sur la reconstitution, afin d'établir la cause de la collision et d'identifier tous les facteurs qui ont contribué aux morts et à la gravité des blessures.

Nous voulons tous des réponses , a averti M. Bordeleau, mais cela prendra du temps .

