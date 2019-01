La candidate libérale qui devait affronter Jagmeet Singh se désiste

La candidate se présentait contre le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Canada pour les élections partielles du 25 février.

Le StarMetro Vancouver a publié mercredi un article dans lequel il est indiqué que Karen Wang a écrit sur le réseau social WeChat qu’elle était la « seule » candidate chinoise dans la circonscription, contrairement à M. Singh qui se décrit comme de « descendance indienne », ajoute-t-elle.

« En tentant de parler de ma propre histoire et de l’importance de voir des gens de différents milieux s’impliquer dans cette élection partielle, j’ai fait des commentaires au sujet du milieu culturel de Jagmeet Singh. Mon choix de mots n’était pas bien réfléchi et ne reflétait pas mon intention », soutient Karen Wang dans une déclaration expliquant son retrait de la course. Elle poursuit en offrant ses excuses à M. Singh.

De son côté, aussi dans une déclaration écrite, le Parti libéral du Canada dit avoir accepté la démission de Karen Wang. Il ajoute que ses commentaires en ligne ne concordent pas avec les valeurs du parti.