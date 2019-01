Procès en Beauce : le bambin a subi une hémorragie « assez importante »

Après avoir visionné l’enregistrement du long interrogatoire de 9 h de l'accusée en début de semaine, les membres du jury assistent aujourd'hui au témoignage de Dre Marlène Thibault au palais de justice de Saint-Joseph. Il en ressort que le bambin de 10 mois présentait une hémorragie sur « une surface assez importante » de son cerveau.

La pédiatre a examiné le jeune garçon au CHUL le 20 octobre, après qu’il eut perdu connaissance dans la garderie de l’accusée.

Les examens médicaux ont démontré qu’il souffrait d’une hémorragie subdural bilatérale, soit de la présence de sang des deux côtés du cerveau, entre celui-ci et une des membranes qui le protège.

« L’hémorragie couvrait une surface assez importante (…) Elle allait vers le centre du cerveau et l’arrière », a affirmé la pédiatre à la cour.

Elizabeth Pelletier l’aurait maltraité entre les mois de septembre et d’octobre 2016, au moment où elle exploitait une garderie en milieu familial dans sa résidence de Sainte-Marie.

En tant que spécialiste en abus et en maltraitance chez les enfants, les fonctions de Dre Thibault ont changé au cours de l’enquête pour devenir consultante.

« Notre rôle c’est tenter de comprendre ce qui a pu causer la blessure ou la lésion », a-t-elle précisé.

Ses expertises peuvent entraîner des inquiétudes à savoir s’il y a eu de l’abus physique ou de la maltraitance.

Au final, c’est aux corps policiers ou à la Direction de la protection de la jeunesse d’établir les hypothèses, selon les conclusions et le niveau de suspicion des experts.

La cause la plus probable pour les hémorragies subdural bilatérales est un événement traumatique, mais il existe aussi des causes médicales.

La Dre Malène Thibeault, témoin expert de la poursuite