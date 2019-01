Une nouvelle vague de froid frappe l'Abitibi-Témiscamingue

Vous l'avez sans doute ressenti, le vent a pris de la vigueur ce matin et le mercure a descendu. Et ce sera encore plus froid demain matin.

Environnement Canada a émis un avertissement de froid extrême pour l'Abitibi.

Environ du -39°C, -40°C jeudi matin pour la région de l'Abitibi. C'est quelque chose qui va être quand même plus concentré le matin. Il va y avoir un certain réchauffement au courant de la journée. On devrait avoir un mercure qui oscille près de -14°C, -15°C en après-midi. Donc, ça devrait être quand même un peu plus confortable, plus la journée avance , précise Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.

Il n'y a pas d'avertissement du côté du Témiscamingue.

Il fera un petit peu moins froid du côté du Témiscamingue, donc un petit peu moins de vent aussi attendu selon nos prévisions. Donc les valeurs sont quand même assez intenses. On parle de -33°C, -35°C en fin de nuit, au matin le jeudi , selon Simon Legault.

Cette période de froid n'est pas terminée. Le météorologue Simon Legault s'attend à ce qu'Environnement Canada émette d'autres avertissements samedi et dimanche prochain.