La lutte contre le harcèlement et l'intimidation au sein de la GRC se poursuit

Confronté à la persistance de problèmes systémiques de harcèlement et d'intimidation au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le gouvernement fédéral a mis sur pied un Conseil consultatif intérimaire pour aider la commissaire, Brenda Lucki, à la tête du corps policier, à y assainir le climat de travail.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, a indiqué mercredi que les membres du comité seront nommés d’ici le 1er avril prochain et que des modifications législatives à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada seront présentées ce printemps afin de le rendre permanent.

« Le maintien d’un milieu de travail moderne, sain et inclusif ne constitue pas un événement unique; il s’agit d’un processus qui doit être recherché sans relâche », a déclaré M. Goodale par voie de communiqué.

« La création d’un Conseil consultatif intérimaire de gestion représente une étape essentielle pour contribuer à la modernisation de notre GRC et garantir que nous continuons d’être transparents et de rendre des comptes à notre personnel et au public », a ajouté la commissaire de la GRC Brenda Lucki.

« Échec de la GRC »

La mise sur pied de ce conseil intervient dans la foulée des recommandations formulées dans les rapports de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP) et de l’ancienne vérificatrice générale du Canada Sheila Fraser.

La CCETP reprochait à la direction du corps policier, en mai 2017, de manquer de volonté et de capacités pour que ces problèmes se règlent. « L'abus de pouvoir demeure un problème de taille à la GRC, mentionnait le rapport. Non seulement de tels comportements nuisent aux personnes visées, mais ils compromettent également l'intégrité des enquêtes, l'efficience des opérations et l'efficacité de l'organisation dans son ensemble. »

« La GRC a échoué à mettre en place les mesures exhaustives et soutenues qui sont nécessaires pour résoudre le problème du harcèlement au sein de la Gendarmerie. Des programmes ont bel et bien été créés à l'échelon des divisions, mais ils étaient de portée limitée et de nature ponctuelle », peut-on lire dans les conclusions du rapport de la CCETP.

Le ministère de la Sécurité publique a indiqué, dans un communiqué, que le gouvernement « accepte toutes les recommandations formulées par la CCETP et par Mme Fraser dans leurs rapports respectifs liés au harcèlement dans le milieu de travail de la GRC ».

Publiés il y a plus d’un an et demi, les rapports recommandaient à la GRC de procéder à « des réformes structurelles destinées à favoriser un changement de culture ».