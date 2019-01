Vers une usine de compostage en Mauricie ?

Les démarches pour l’usine de compostage devraient s’enclencher au cours des prochaines semaines, affirme le président de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) Michel Angers.

Il reste une ultime démarche à faire avant de faire un choix qui se veut le plus probable possible, qui va s’appeler l’usine de compostage, qui sera située quelque part en Mauricie. Michel Angers, président, RGMRM

Malgré tout, celui-ci n’a pas complètement fermé la porte à un projet d’usine de biométhanisation : « On se laisse une ultime chance de se laisser convaincre, mais entre vous et moi, j’en doute ».

La biométhanisation

Dans le processus de biométhanisation, les résidus récupérés dans les bacs bruns des citoyens et des entreprises sont broyés puis versés dans des biodigesteurs. Une flore bactérienne y digère ce consommé et le transforme en biométhane qui, une fois purifié, devient du gaz naturel. Ces informations proviennent de l'article suivant : Biométhanisation : Saint-Hyacinthe vend son gaz naturel à L’Oréal

Une technologie risquée ?

Michel Angers ne le cache pas : l’intérêt pour une usine de biométhanisation a diminué depuis la diffusion de différents reportages mettant en lumière les défis et les enjeux de cette technologie.

Un de ces reportages a été diffusé lors de l’émission spéciale Minuit moins une pour la planète (Nouvelle fenêtre) , à Radio-Canada, le 10 janvier dernier.

On y voyait qu’à Cacouna, au Bas-Saint-Laurent, une usine de biométhanisation a été construite au coût de 26 millions de dollars en 2015.

Par contre, les procédés pour transformer le gaz produit en liquide et le transporter ne sont pas au point. Le gaz est donc brûlé sur place.

Michel Angers souhaite rester prudent : « On a déjà joué dans un film où on est arrivé avec des procédés qui n'étaient pas tout à fait au point » dit-il, en faisant référence au contrat qui a pris fin l'an dernier entre la RGMR et les Serres Savoura.

Le biogaz produit à partir du site d'enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès devait servir à alimenter les serres Savoura; une expérience coûteuse qui n'a pas fonctionné comme prévu.

La mise en place des bacs bruns en Mauricie doit avoir lieu en 2020 ou en 2021, date limite imposée par Québec.