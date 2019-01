Un autre syndicat s'entend avec les autorités de la santé en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le syndicat qui représente notamment les intervenants en déficience intellectuelle, de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et les employés de laboratoire en Mauricie et en Centre-du-Québec est parvenu à une entente avec les autorités de la santé.

Il s’agit d’une entente très positive, qui atteint nos objectifs et respecte les particularités de notre région , a déclaré la représentante nationale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) dans la région, Sylvie Godin, par voie de communiqué.

En novembre, un médiateur a été nommé au dossier, ce qui a permis de faire débloquer les négociations avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS), selon le syndicat.

Les 4200 membres de l’APTS dans la région vont se prononcer sur l’entente de principe au cours des prochaines semaines.

Le syndicat rappelle que les négociations ont été rendues nécessaires à la suite de la réforme Barrette qui a fusionné les établissements de santé.

Le syndicat indique que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est le quatrième établissement en région à conclure une entente de principe avec l’APTS, après ceux de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et des Laurentides.

L'APTS représente des employés de la santé publique dans les secteurs de la réadaptation, de la nutrition, de l’intervention psychosociale, du soutien clinique et de prévention.