Le tiers des magasins de cannabis prévus en Saskatchewan sont ouverts

En juin 2018, 51 détaillants ont été sélectionnés par la SLGA afin de pouvoir entreprendre toutes les démarches pour ouvrir un point de vente physique.

Le commerce Prairie Cannabis, à Prince Albert, a officiellement ouvert ses portes mercredi, ce qui en fait la plus récente succursale légale de cannabis à ouvrir officiellement ses portes en Saskatchewan. Son propriétaire, Jim Southam, a rassemblé le plus de produits possible avant d'ouvrir sa boutique, pour éviter de subir le même sort que d'autres magasins de la province, qui ont dû fermer pendant plusieurs jours à cause d'une rupture de stock.

« J'achetais de grandes quantités aussi souvent que possible et aussi souvent qu'on me l'offrait, car je savais que la demande serait forte », explique-t-il dans une entrevue accordée à CBC.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, la SLGA affirme que 18 commerces ont finalement obtenu leur permis pour ouvrir leurs portes, précisant que la liste complète de ces détaillants est accessible sur son site Internet. « Bien que les commerces puissent avoir satisfait à toutes les exigences de la SLGA pour obtenir leur permis, certaines ne sont peut-être pas encore ouvertes », indique un porte-parole dans le courriel.

Les boutiques autorisées à vendre du cannabis en Saskatchewan ont jusqu’au 17 octobre 2019 pour ouvrir leurs portes, sans quoi leurs permis pourraient être révoqués par la SLGA, qui chapeaute la vente de cannabis dans la province.

agrandir pour voir le détail de la carte : vert : commerce ouvert

bleu : commerce avec adresse connue

rouge : commerce sans adresse connue

