Le manque de capacité pipelinière représente une crise, selon la plupart des Canadiens sondés

La firme qui a sondé en ligne 4024 Canadiens adultes inscrits à son panel, entre le 21 décembre et le 3 janvier dernier, a trouvé que 58 % des répondants estiment qu’il s’agit d’une crise, alors que 42 % croient que ce n'est pas le cas.

Toutefois, les réponses varient grandement selon les régions. En Alberta, 87 % des répondants soutiennent qu’il s’agit qu’une crise, mais au Québec ce pourcentage est au plus bas avec 40 % des sondés qui partagent cette opinion. En Colombie-Britannique, 53 % des répondants considèrent qu’il s'agit d’une crise, tandis qu’en Ontario, au Manitoba et dans les provinces de l’Atlantique, 61 % des sondés sont du même avis. En Saskatchewan, 74 % des répondants soutiennent qu’il s’agit d’une crise.

Méthodologie : L’Institut Angus Reid a sondé de manière aléatoire 4024 Canadiens d’âge adulte inscrits à son panel en ligne entre le 21 décembre 2018 et le 3 janvier 2019. Il est impossible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci.

Un enjeu devenu national

Le coup de sonde demandait aussi aux répondants de choisir les deux à trois industries économiques qu’ils voyaient comme étant les plus cruciales au Canada. Les deux tiers des répondants ont affirmé que l’industrie gazière et pétrolière était la plus importante tandis que l’agriculture arrivait deuxième chez 58 % des sondés.

Selon Angus Reid, ces résultats montrent que la capacité pipelinière n’est plus un enjeu qui intéresse seulement les gens en Colombie-Britannique et en Alberta, mais qu’il est devenu un enjeu national.

« Plus de Canadiens qui sont géographiquement loin du débat, comme en Atlantique, en Ontario et au Manitoba [sont] soudainement plus intéressés et ont des opinions plus arrêtées sur le sujet », affirme Shachi Kurl, directrice générale d’Angus Reid.