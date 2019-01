La vérificatrice générale préoccupée par la dette du Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick a connu un surplus de 67 millions de dollars pour l’année financière qui s’est terminée en mars dernier, alors que c’est un déficit de 192 millions qui était prévu. L’année précédente, les dépenses avaient dépassé les revenus de 117 millions de dollars.

Les finances demeurent toutefois dans un état précaire, juge Mme MacPherson La dette nette du Nouveau-Brunswick atteint maintenant un nouveau sommet historique, soit 14 milliards de dollars.

Mais la dette consolidée, qui tient compte des emprunts que la province a contractés et qui arriveront à échéance à plus long terme, se chiffre mainteant à 17 milliards de dollars. La province a dépensé 667 millions de dollars au cours de l'exercice financier 2017-2018 au service de cette dette, ce qui est plus que le budget total du ministère des Transports et de l'Infrastructure.

Si la dette a augmenté l'an dernier alors que le Nouveau-Brunswick connaissait un surplus budgétaire, c'est parce que les dépenses en immobilisations - la construction de routes, d'écoles et d'hôpitaux, par exemple - se sont accrues de 168 millions de dollars et se sont ajoutées directement à la dette. La vérificatrice générale tient aussi compte de la dépréciation des immobilisations dans son calcul.

L'augmentation de la dette est d'autant plus préoccupante, juge Mme MacPherson, que le gouvernement provincial n'a pas de plan pour s'y attaquer.

Des promesses politiques coûteuses

Elle souligne aussi que la situation ne semble pas toujours préoccuper les politiques. Elle note avec inquiétude que les libéraux de Brian Gallant avaient promis, pendant la campagne électorale de l’automne dernier, de geler les tarifs d’électricité dans la province.

Si le gouvernement s’ingère dans les activités d’Énergie NB, la société peut ne pas être considérée comme indépendante et devra être comptabilisée différemment dans les états financiers de la province, explique-t-elle dans un communiqué. Il sera peut-être nécessaire d’inclure la dette de 4,4 milliards de dollars d’Énergie NB dans les états financiers consolidés de la province si l’ingérence se poursuit, ce qui pourrait avoir une incidence appréciable sur la situation financière de la province.

Les sommes dues au gouvernement augmentent

Elle s’inquiète par ailleurs des sommes dues que le gouvernement provincial n’arrive pas à récupérer. Les créances impayées se chiffrent actuellement à 2,8 milliards de dollars et le montant ne cesse de croître.

Elle note que le gouvernement provincial tente depuis 2011 de centraliser le recouvrement des sommes qu’on lui doit. La fonction a été confiée à Service Nouveau-Brunswick, mais l’organisme est d’avis qu’il n’a pas reçu une orientation claire , déplore-t-elle.

Plus de détails à venir