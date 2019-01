Le nombre de feux liés à la consommation de drogues augmente, selon un propriétaire immobilier

Lundi matin, un appartement de l’avenue Maryland a été la proie des flammes, une journée après un feu dans un appartement sur l’avenue Ellice.

Mike Romani, président de Armour, la compagnie de gestion des deux immeubles, affirme que l’un des deux incendies était lié à la consommation de méthamphétamine.

« Les deux feux ont commencé sur des divans, affirme-t-il. Les deux locataires avaient organisé des fêtes, et selon les rapports des pompiers, les divans ont pris feu. »

Des dizaines de personnes n'ont pas d'habitation après les incendies. Un immeuble a été complètement vidé après l'incendie, tandis que plusieurs logements doivent être rénovés dans l’autre.

Un porte-parole de la Ville de Winnipeg affirme toutefois qu'il est trop tôt pour dire si les deux incendies étaient liés à la consommation de drogue.

Selon Mike Romani, le problème est de plus en plus grave.

Au cours des 14 dernières années, nous n'avons pas eu d'incendies dans nos bâtiments. Cependant, depuis un an, nous en avons eu six. Je pense que la drogue est en cause dans chacun des cas.

Mike Romani, président de Armour