Corey Hart bientôt intronisé au Panthéon de la musique canadienne

Le chanteur et auteur-compositeur Corey Hart sera intronisé au Panthéon de la musique canadienne au mois de mars alors que cette vedette des années 1980 s'apprête à repartir en tournée à travers le Canada pour la première fois depuis 1986 .

L'artiste canadien, qui a écoulé plus de 16 millions d'albums dans le monde, recevra cet honneur lors du gala des prix JUNO 2019, qui aura lieu le 17 mars prochain à London, en Ontario.

Pour l'occasion, il chantera en direct pour la première fois en plus de 20 ans.

Je suis vraiment touché par cette invitation au Panthéon de la musique canadienne C'est un grand honneur d'être reconnu aux côtés de nombreux autres artistes canadiens talentueux et respectés. Corey Hart

« Il est encore plus symbolique pour moi de recevoir cette reconnaissance alors que je sors mon nouvel album studio et que je me prépare à lancer ma première tournée canadienne en 20 ans », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Une tournée et un minialbum

C'est sa conjointe, Julie Masse, et leurs quatre enfants qui ont convaincu Corey Hart de sortir de sa retraite pour remonter sur scène. Sa tournée Never Surrender débutera 31 mai à St. John’s (Terre-Neuve) pour s'achever à Vancouver le 25 juin. Le chanteur fera notamment étape à Québec, Ottawa et Montréal, où Corey Hart a vu le jour en 1962.

Quant à son minialbum Dreaming Time Again, il sortira le 3 mai prochain.

Créé en 1978 par l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (ACASE), le Panthéon de la musique canadienne accueille déjà des artistes de renom comme Joni Mitchell, k.d. lang, Leonard Cohen, Neil Young, The Tragically Hip ou encore Alanis Morissette.