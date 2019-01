Lowe's Canada recrutera 6350 travailleurs saisonniers au printemps

Lowe's Canada souhaite pourvoir plus de 6350 postes saisonniers à temps partiel et à temps plein ce printemps dans ses magasins de presque toutes les régions du pays.

Dans un communiqué publié mercredi, le géant américain de la quincaillerie précise que ces emplois s'ajoutent aux quelque 150 postes présentement en recrutement découlant de l'achèvement de la consolidation des opérations de Lowe's Canada au siège social de Boucherville, en Montérégie.

En Ontario, 2650 emplois seront offerts comparativement à 1950 au Québec et un peu plus de 1600 dans les quatre provinces de l'Ouest. Une trentaine de postes seront à combler en Nouvelle-Écosse et une dizaine d'autres au Nouveau-Brunswick.

Lowe's Canada tiendra une journée nationale d'embauche le 23 février prochain dans ses 67 magasins Lowe's, dans ses près de 200 magasins corporatifs Rona et dans ses 22 magasins Réno-Dépôt partout au Canada. Les équipes de direction seront sur place pour recueillir les curriculum vitae et rencontrer les candidats. Certains marchands indépendants affiliés aux enseignes Rona et Ace tiendront leur propre journée carrière.

Les emplois à combler incluent notamment des postes de gérants de département, de préposés au service à la clientèle, de caissiers, de manutentionnaires, de conducteurs de camion-grue et de conseillers en vente.

La majorité des emplois saisonniers débuteront en avril prochain.

Lowe's Canada a acheté la bannière Rona en février 2016 pour la somme de 3,2 milliards de dollars.