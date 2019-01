La série victorieuse du Drakkar se poursuit

Le Drakkar de Baie-Comeau a le vent dans les voiles et ses joueurs ont signé une huitième victoire consécutive, celle-ci par la marque de 4 à 3 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand, hier soir, au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau.

L’Armada avait pourtant pris les devants 2 à 0 en première période, mais Gabriel Fortier a réussi à marquer en désavantage numérique en début de deuxième période pour rallumer l’espoir des siens.

Gabriel Fortier, du Drakkar de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Ivan Chekhovich a ensuite nivelé la marque quelques minutes plus tard.

Toujours en deuxième période, Nathan Légaré a permis au Drakkar de prendre les devants 3 à 2.

L'ailier droit Nathan Légaré Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

En troisième période, c’est Samuel L’Italien qui a inscrit un filet important en désavantage numérique pour donner une avance de deux buts à la troupe de Baie-Comeau.

L’Armada n’avait pas dit son dernier mot et Alexander Katerinakis a réduit l’écart à 4 à 3 en milieu de troisième.

Mais le gardien du Drakkar n’a plus été battu dans le match et les joueurs de l’entraîneur-chef Martin Bernard ont pu continuer sur leur élan gagnant.

L'entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau, Martin Bernard Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Dans ce match, les 2 premières étoiles, Ivan Chekkhovich et le capitaine Gabriel Fortier, ont inscrit chacun un but et deux mentions d'aide.

Le Drakkar recevra les Cataractes de Shawinigan, vendredi soir et samedi après-midi, au Centre Henry-Leonard.

Les Cataractes qui connaissent un début de saison difficile sont présentement au 17e rang du classement général. Le défi sera grand pour l’équipe de Shawinigan alors que le Drakkar a consolidé son troisième rang au classement général de la ligue.