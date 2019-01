Prix élevé des billets d’avion à T.-N.-L. : un élu réclame une enquête

J’ai réservé d’avance et malgré cela, le prix s’approchait de 900 $ alors je me suis dit : “Ce n’est pas normal, ce niveau de prix est disproportionné!”

Il remarque qu’il est souvent moins cher d’acheter un billet pour des destinations à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui nuit, selon lui, à l’économie et au tourisme dans sa province.

Si quelqu’un arrive à Stephenville de Toronto avec Sunwing ou Porter, ou à Saint-Jean depuis l’Europe et se dit qu’il va profiter de son séjour pour visiter d’autres régions de l’île en prenant un vol intérieur vers St.Anthony, Goose Bay ou Stephenville… eh bien il aura une énorme surprise lorsqu’il verra les prix!

Tom Rose, le maire de Stephenville, réclame une enquête publique sur le prix des billets d'avion à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : CBC/Colleen Connors

M. Rose rappelle que dans d’autres régions du Canada et en Europe, il est possible de prendre des court-courriers pour quelques centaines de dollars, alors qu’à Terre-Neuve, un vol entre Saint-Jean et le Labrador, par exemple, peut coûter 1500 $.

Et il affirme que les Terre-Neuviens et Labradoriens n’ont souvent d’autre choix que d’acheter ces billets pour obtenir des soins de santé spécialisés dans un grand centre, parce que les distances sont grandes et les voyages par voie terrestre hasardeux, l’hiver.

Le gouvernement provincial, dit-il, doit tenir une enquête sur ces prix qu'il considère comme un obstacle à la mobilité des gens et au commerce.

Il réclame une rencontre avec le ministre provincial des Transports, Steve Crocker.