Parc provincial Bighorn : les consultations téléphoniques commencent

Plusieurs citoyens ont exprimé leurs doutes et leurs inquiétudes à propos de la création du parc provincial Bighorn, au cours d'une première consultation téléphonique publique. La ministre provinciale de l'Environnement, Shannon Phillips, a tenté de convaincre les gens que le projet ne nuirait pas à l'économie locale.

« Des milliers d’emplois ne sont pas menacés, au contraire », affirme-t-elle. Selon Mme Phillips, le nouveau parc va plutôt diversifier le marché du travail dans la région en nourrissant l’industrie touristique.

La ministre a passé près d’une heure au téléphone mardi soir pour répondre aux questions des citoyens de Drayton Valley et des régions environnantes. Elle entendu les inquiétudes du public à propos des nouvelles aires protégées que le gouvernement veut créer entre les parcs nationaux Banff et Jasper. Le thème principal des consultations était l’impact potentiel du projet sur les industries pétrolière, gazière et forestière.

« On a examiné avec prudence les impacts sur les industries forestière, pétrolière et gazière » assure Shannon Phillips.

Elle précise que tous les permis d’exploitation déjà accordés resteront en vigueur. Les nouvelles exploitations seront certes prohibées sur les aires que le gouvernement souhaite désigner comme parc provincial, mais elles seront permises dans ce qu’il appelle les « zones à usage public » qui seront beaucoup plus larges.

Selon la ministre, aucune compagnie n’a signalé son intérêt à obtenir de nouveaux permis dans le secteur du parc.

« Il n’y a pas eu de demandes pour de nouvelles activités dans l’industrie du pétrole et du gaz depuis très longtemps », note-t-elle.

Un projet de conservation complexe

Le projet du parc provincial Bighorn inclut quatre parcs provinciaux, trois aires récréatives et deux zones à usage public. Chacune de ces désignations a ses particularités, mais elles visent toutes à assurer une gestion durable de la région et de ses ressources naturelles, selon le gouvernement.

« On peut tous se mettre d’accord sur une chose : la nature vaut la peine d’être préservée et protégée », croit Shannon Phillips.

Elle souligne qu’un million de personnes ont déménagé en Alberta dans la dernière décennie, et que la majorité d’entre elles veut aussi profiter de la nature et des sites de plein air. Le projet Bighorn leur permettra de le faire, selon elle.

Deux autres consultations publiques au téléphone sont prévues cette semaine à Red Deer et à Edmonton. La ministre devrait bientôt annoncer une date pour des consultations en personne, qu'elle avait reporté en raison « de problèmes d’intimidation et de harcèlement. »

Les Albertains peuvent aussi faire connaître leur opinion sur le projet en remplissant un formulaire en ligne avant le 15 février.