SLĀV présenté ce soir à Sherbrooke

Depuis deux jours, la chanteuse Betty Bonifassi est à Sherbrooke pour répéter le spectacle qu'elle a conçu avec le metteur en scène Robert Lepage.

SLĀV, qui présente une incursion dans l'univers des chants d'esclaves, a causé la controverse l'été dernier. Ses détracteurs l'ont notamment accusé de racisme et d'appropriation culturelle. Le spectacle, construit autour d'anciens chants d'esclaves noirs, ne comptait que deux interprètes noirs sur six choristes.

En entrevue à Médium large mardi, Betty Bonifassi a prévenu que le spectacle présenté mercredi ne sera pas le même. L'équipe, dit-elle, a tenu compte des propos des opposants, même si elle croit toujours que l'annulation du spectacle reste de la censure .

Ce qu’on a voulu faire, c’est d’être plus précis, plus clairs pour un plus large public, a-t-elle confié. On a beaucoup pensé à […] comment on représente notre propos, qui est finalement un propos de résilience par l’art vocal au travers de l’oppression sur 10 siècles.

SLĀV sera présenté mercredi à 20 h à la salle Maurice-O'Bready.