Alexandre Da Costa devient maestro de l’Orchestre symphonique de Longueuil

Le virtuose montréalais, âgé de 39 ans, entrera en poste à l’automne pour la saison 2019-2020 et succèdera à Marc David, qui était maestro depuis 25 ans.

Après avoir enregistré 25 albums solos et donné plus de 2000 concerts, le violoniste avait affirmé il y a un peu plus d’un an être prêt à offrir au public quelque chose de différent.

Cette opportunité lui permettra de poursuivre un souhait qui lui est cher : celui de de démocratiser la musique classique afin que le grand public se l’approprie.

Après plusieurs années de préparation, je suis prêt à partager avec les musiciens de l’Orchestre ma vision de la musique dans une approche de collaboration et de travail d’équipe. J’ai très hâte de communiquer ma passion de la musique et de faire vivre de belles émotions au public. Alexandre Da Costa, violoniste et chef d'orchestre

Premier prix du Conservatoire de musique du Québec en 1998, Alexandre Da Costa est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en interprétation (piano) de la Faculté de musique de l'Université de Montréal.

Il a remporté le prix Virginia-Parker 2010 du Conseil des Arts du Canada et un prix Juno en 2012 pour l’album classique Daugherty : Fire and Blood.