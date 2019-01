Les habitants de Union Bay n’ont pas d’eau potable depuis un mois

Union Bay est un regroupement d’habitations au sud de Comox qui dispose d’un conseil de propriétaires élus, le Union Bay Improvement District (UBID). Ce conseil gère le service d’incendies, l’éclairage public et l’approvisionnement en eau.

Or, depuis le 15 décembre, ce village d'un millier d'habitants est sous le coup d’un avis de faire bouillir l’eau pour boire, laver les légumes et se brosser les dents. Selon les autorités sanitaires de l’île de Vancouver, l’eau est trop trouble pour être consommée, sa turbidité ayant dépassé 1 NTU (Nephelometric Turbidity Unit).

Pour l’hydrogéologue Gilles Wendling, le problème vient du lac qui alimente le village en eau potable. C’est un lac où l’eau n’est pas vraiment très très claire et, du fait de toutes les pluies qu’on a eues, l’eau est plus turbide explique-t-il.

Les nouvelles normes sanitaires sont aussi plus strictes. Union Bay est sur le point de construire une usine de traitement de l’eau, mais les travaux ne commenceront pas avant mars.

Des habitants perdent patience. Selon le président du UBID, Ted Haraldson, un panneau qui affichait l’avis de faire bouillir l’eau a récemment été vandalisé. En novembre, une demi-douzaine d’habitants ont perturbé la réunion des élus, forçant Ted Haraldson à écourter la séance.

Nos employés, les pompiers et les ingénieurs de l’eau n’osent plus venir aux réunions à cause du harcèlement qu’ils subissent.

Ted Haraldson, président du Union Bay Improvement District