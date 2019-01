Une nouvelle fromagerie à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac

À la base, on ne s’attendait pas du tout à avoir de l’aide du gouvernement. Et finalement, le processus s’est fait et on [a obtenu] cette subvention, ce qui est une grande joie , a réagi le frère Luc Lamontagne.

C’est ce dernier qui a supervisé ce vaste chantier qui a duré deux ans. Le jeu en a valu la chandelle : la production a maintenant le potentiel d'augmenter de 50 %.

À la base, notre fromagerie pouvait produire 300 000 kilos au maximum. En fait, on était limités à cette quantité-là. Actuellement, on prévoit pouvoir monter jusqu’à 450 000 kilos finalement. On a l’espace suffisant pour le faire , explique-t-il.

L'équipe, elle, est passée de 12 à 16 employés.

C’est une fromagerie à la fine pointe. Tout ce qui est là est neuf, que ce soit les instruments ou le procédé lui-même : amener de l’air, de la chaleur du froid , affirme-t-il.

On est dans un contexte optimal pour produire du fromage de grande qualité. Le frère Luc Lamontagne

Un programme en réponse au libre-échange

L’aide reçue d’Ottawa provient du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers mis sur pied par le gouvernement fédéral dans la foulée de l'accord de libre-échange avec l'Europe.

La ministre du Développement international et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, ne peut dire combien de producteurs et de transformateurs ont pu en profiter en Estrie.

Dans mon comté, on parle de 38 entreprises qui ont reçu des contributions - soit des producteurs ou des transformateurs - dans le cadre de cette initiative de 350 millions […] Ça vous donne un ordre de grandeur , illustre-t-elle.

De cette enveloppe, 250 millions de dollars étaient réservés aux producteurs et 100 millions aux transformateurs.

Le but du programme était de les aider à se moderniser , rappelle la ministre. Et dans le cas des transformateurs, eux contribuent à créer une demande pour le lait. Une plus grande fromagerie, ça veut dire une plus grande demande de lait de la région aussi , résume-t-elle.

La ministre et députée de Compton-Stanstead Marie-Claude Bibeau, lors de la visite de la nouvelle fromagerie de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Photo : Radio-Canada

Si ce programme fait suite à l’entente signée avec l’Europe, deux comités de travail en lien avec les récents accords de libre-échange signés avec l’Asie et les États-Unis sont à l’œuvre, a poursuivi Mme Bibeau.

L’un se penche sur une façon d’en réduire les impacts à court terme et l’autre, sur les défis à long terme de l’industrie.



Un des éléments sur lesquels on voulait qu’ils se penchent, c’était la question du transfert de nos fermes familiales , a-t-elle conclu.

