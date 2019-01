Des opérations de feux contrôlés rassurent des habitants de Jasper

L'an dernier, les pompiers de Jasper avaient brûlé 50 hectares de bois mort, majoritairement des arbres tués par une infestation de dendroctone du pin, un insecte parasite. Les opérations de cet hiver et de l’hiver prochain permettront de retirer 70 autres hectares de bois mort, l’équivalent de cent terrains de football.

Il va donc y avoir beaucoup de fumée par moments dans la ville et aux alentours dans les prochains mois, mais c'est pour le bien et la sécurité de la communauté. Greg Van Tighem, chef des pompiers de la Ville de Jasper

Le chef des pompiers de Jasper, Greg Van Tighem, explique que ce bois mort est très sec et sa grande quantité accroît le risque d’un feu de forêt intense et à progression rapide, si la forêt s’embrase.

En retirant le bois mort et en le brûlant préventivement, « ça créerait une situation où le feu bouge très vite vers une zone où il n'y a pas beaucoup de combustible. Là, il diminuerait d'intensité et serait plus facile à contrôler », explique Greg Van Tighem.

Un feu de forêt a détruit environ 5000 hectares de forêt en 2015, dans le parc national Jasper. Photo : La Presse canadienne

Les opérations doivent avoir lieu l’hiver afin de minimiser l’impact environnemental des feux contrôlés. Ceux-ci ont lieu sur le site de la ville, ainsi que dans la forêt au sud-ouest de la municipalité. Les opérations de feux contrôlés se poursuivront jusqu’en mars. Par ailleurs, Parcs Canada prévoit également des feux de forêt contrôlés au printemps.

Un soulagement pour les habitants de Jasper

L'été dernier, Marie-France Miron a lancé une campagne pour réclamer que la Ville de Jasper et Parcs Canada procèdent à des feux contrôlés, afin de limiter les risques de feux de forêt. Elle se réjouit des actions entreprises par les pompiers de Jasper.

Beaucoup de résidents voient d'un bon oeil le fait qu'on a commencé à faire du déboisement. Oui, ça donne un sentiment de sécurité. Marie-France Miron, habitante de Jasper

Elle raconte avoir bel et bien senti la fumée dans sa rue en revenant chez elle après le travail mardi, au point d’avoir les larmes aux yeux. « Il n'y a rien de comparable à ce qu'on a vécu les deux derniers étés avec les feux de la Colombie-Britannique », nuance-t-elle.

Bien qu’elle dit ne pas être très incommodée par la fumée des opérations actuelles, elle connaît plusieurs autres habitants qui le sont.

En raison des feux qui faisaient rage en C.-B. en juillet 2017, Jasper s’est retrouvée recouverte d’une lourde fumée blanche. Photo : CBC

Ana Lea Berenguer, la propriétaire d’une boutique de bonbons à Jasper, approuve elle aussi les feux contrôlés, malgré la fumée. « Je possède une maison et une entreprise. Un feu dans la ville de Jasper, ce serait le pire scénario possible », explique-t-elle.

Chaque petite action aide. Les pompiers ne peuvent pas tout faire en une seule année, mais nous avons absolument besoin de ces mesures. Sinon, l’été, un incendie peut éclater à tout moment. Ana Lea Berenguer, habitante de Jasper

Quant à Marie-France Miron, elle se demande toutefois si la municipalité n’aurait pas pu faire un autre usage du bois retiré de la forêt, plutôt que de le brûler. « Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de réutiliser ce bois-là, comme par exemple le couper et l'offrir gratuitement aux gens pour s'en servir? Ça me semble un peu être un gaspillage », déplore-t-elle.

Avec les informations de Stephanie Dubois, CBC News