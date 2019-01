Winnipeg, ville en proie aux punaises de lit

Les punaises de lit terrorisent les locataires d'un bout à l'autre du Canada. Selon l'entreprise d'exterminateurs Orkin, Winnipeg serait la seconde ville la plus touchée par ce parasite, après Toronto.

Orkin publie annuellement un palmarès des villes où elle a entrepris le plus de traitements contre cet insecte parasite. Il est à noter que ni la province ni la Ville de Winnipeg n'est en mesure de confirmer ce classement, car elles ne comptabilisent pas le nombre de cas.

« Nous ne tenons pas compte des cas de punaises de lit, car elles ne véhiculent aucune maladie transmissible », indique un porte-parole de la province.

L'exterminateur manitobain Gilles Lambert estime que le fléau des punaises de lit a enfin cessé de s'empirer. « Ça a vraiment commencé il y a à peu près 12 ans. Le nombre de punaises a grandi d'environ 400 % chaque année [jusqu'à] l'année passée. Là c'est au plateau, je pense », dit-il.

« Les gens ont déjà de l'expérience avec [ce parasite] et se préparent mieux pour des traitements. Donc vraiment, ça ne grandit plus, mais on a un bon nombre ici au Manitoba, » poursuit l’exterminateur basé à Saint-Adolphe, au sud de Winnipeg.

Gilles Lambert souligne que les punaises de lit s'attrapent par malchance, et que ça n'a rien à voir avec l'hygiène.