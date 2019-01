Chris Jones quitte les Roughriders pour les Browns de Cleveland

L'entraîneur-chef et directeur général des Roughriders de la Saskatchewan, Chris Jones, fait le saut dans la Ligue nationale de football (NFL) avec les Browns de Cleveland.

La semaine dernière, il avait signé une prolongation de contrat le liant avec l'équipe jusqu’en 2020.

Dans cette entente, une clause permettait à Chris Jones de quitter la Ligue canadienne de football (LCF) si une opportunité se présentait à lui dans la meilleure ligue de football au monde.

En entrevue avec La Presse canadienne la semaine dernière, il avait mentionné qu’il n’avait pas encore discuté avec une formation de la NFL.

« J’ai un bon emploi et je vais être honnête, je suis dans la LCF depuis 17 ans. J’aime cette ligue, elle a été très bonne pour ma famille et moi. J’ai eu la chance de travailler avec de bonnes organisations, de bons entraîneurs et de bons présidents. Je respecte énormément cette ligue », avait-il confié.

Au terme de la saison 2018, l’entraîneur natif du Tennessee, aux États-Unis, a été proclamé entraîneur-chef de l’année dans la LCF en vertu d’une fiche de 12 victoires et de 6 défaites. Les Roughriders de la Saskatchewan ont vu leur saison se conclure en demi-finale de l’Ouest face aux Blue Bombers de Winnipeg.

Chris Jones, âgé de 51 ans, s’était joint aux Roughriders en décembre 2015, une semaine après avoir soulevé la coupe Grey avec les Eskimos d’Edmonton.