Bébé retiré de sa famille : la mère dit faire « tout ce qu’on lui demande »

Dans un communiqué diffusé mardi, le bureau de la protectrice des enfants autochtones de l’Assemblée des chefs du Manitoba fait le point sur la situation, soulignant que la famille « coopère pleinement ».

Le communiqué indique que la famille a comparu pour une première fois en cour, et s'attend à avoir des nouvelles mercredi concernant la date à laquelle le poupon pourrait, peut-être, retourner auprès de sa famille.

Le communiqué inclut une déclaration attribuée à la mère de l’enfant. « Je fais tout ce que les [Services à l’enfant et à la famille] me demandent pour m’assurer du retour de mon bébé auprès de ma famille », écrit-elle.

« Ma tante et moi avions fait des arrangements privés avant que le bébé naisse pour qu’on puisse lui transférer la garde, soutient-elle. Je suis déçue que ça n’ait pas été respecté, mais nous avons toujours pour objectif que mon bébé soit placé sous les bons soins de ma tante le plus vite possible. » La mère qualifie les événements des derniers jours de « traumatisants », et dénonce un « manque d'empathie et de compassion » lors de l'appréhension et de sa comparution.

Dans une vidéo mise en ligne jeudi dernier et visionnée plus d'un million de fois sur Facebook, on voit les travailleurs des Services à l’enfant et à la famille de la province dans une salle d'hôpital, escortés de policiers, demander à la mère de leur confier son bébé de deux jours.

Radio-Canada ne nomme pas la famille impliquée pour protéger l’identité du bébé, qui reste sous la tutelle de la province.

Dans une déclaration écrite la semaine dernière, la directrice générale de la Régie générale des Services à l'enfant et à la famille, Debbie Besant, disait avoir révisé le dossier et avoir confiance que la décision de retirer le bébé était la bonne dans les circonstances. CBC/Radio-Canada a tenté de contacter l’agence à nouveau mardi.



Avec des informations de Laura Glowacki