Aide médicale à mourir : 6 ordres professionnels veulent un test de constitutionnalité

Déplorant que des personnes souffrantes n'aient pas accès à l'aide médicale à mourir, six ordres professionnels, dont le Barreau du Québec et le Collège des médecins du Québec, joignent leurs voix pour demander à Québec d'exiger que la constitutionnalité de la loi fédérale soit examinée par la Cour d'appel.

Ces ordres professionnels trouvent injuste que ce soient des personnes malades qui portent sur leurs épaules le fardeau de la contestation des lois.

Depuis la semaine dernière, deux personnes atteintes de graves maladies dégénératives incurables se battent en cour pour obtenir l'aide médicale à mourir. Jean Truchon et Nicole Gladu ne peuvent avoir l'aide d'un médecin pour mettre fin à leurs jours, car leur mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible, ce qui est l'un des critères de la loi d'Ottawa.

Outre le Barreau du Québec et le Collège des médecins du Québec, les autres ordres qui font cette demande sont la Chambre des notaires du Québec, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, l'Ordre des pharmaciens du Québec et l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

Ils demandent à la ministre de la Santé, Danielle McCann, et à la ministre de la Justice, Sonia LeBel, d'envisager sans tarder cette démarche « parce qu'il en va de la protection de droits fondamentaux pour l'ensemble des citoyens », est-il écrit dans un communiqué diffusé mardi.

Les ordres souhaitent que la loi fédérale, qui a notamment modifié le Code criminel, soit examinée par la Cour en fonction des principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Carter. Dans cette décision, la Cour n'avait pas indiqué la nécessité de « mort naturelle raisonnablement prévisible ».