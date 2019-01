Une journée de plus pour la 36e finale régionale des Jeux du Québec

Le comité organisateur de la 36e Finale régionale centralisée des Jeux du Québec, qui aura lieu les 19, 25, 26 et 27 janvier prochain, à Amos, a tenu un point de presse mardi matin afin de dévoiler les détails de l'événement.

Dix-sept disciplines seront en compétition. En raison du grand nombre de disciplines, une journée a donc été ajoutée, le samedi 19 janvier.

La première journée d'opération sera le samedi 19 janvier au Mont-Vidéo et au gymnase de la Polyvalente La Forêt, où il va y avoir de la gymnastique et du ski alpin au Mont-Vidéo. Ensuite, ça se transporte le 25 janvier, vendredi soir, au complexe sportif Desjardins, où on a la cérémonie d'ouverture des Jeux, qui marque vraiment le point de départ des Jeux , explique le président de cette finale, Christian Viens.

Les 26 et 27 janvier, sur les différents plateaux de la vile, auront lieu les autres épreuves. Il en a 17 au programme, donc on va avoir un beau programme , ajoute M. Viens.