Un peu de répit pour les fonctionnaires payés en trop à cause de Phénix

Le ministère des Finances a annoncé, mardi, des propositions législatives qui permettront à des employés payés en trop de rembourser à l'État uniquement le montant net de la somme excédentaire plutôt que le montant brut.

Autrement dit, les fonctionnaires devront rembourser seulement les sommes qui se sont retrouvées en trop dans leurs poches après avoir payé leurs impôts et autres déductions. Avant ces changements, les employés touchés devaient aussi, obligatoirement, rembourser les déductions fédérales à la source.

Selon les nouvelles nouvelles règles, les fonctionnaires qui ont reçu des trop-perçus n'auront plus à contacter eux-mêmes l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour récupérer certaines sommes, comme l'impôt sur le revenu perçu en trop. Désormais, c'est l'ARC qui doit rembourser directement ces montants à l'employeur.

L'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), le plus important syndicat d'employés fédéraux, se réjouit des nouveaux changements.

On demande ça depuis 2016, mais le fait que c'est rétroactif à 2015, on ne peut que se réjouir de cette annonce-là , a déclaré la vice-présidente nationale de l'AFPC, Magali Picard.

C'est une très grande victoire pour les fonctionnaires fédéraux. Magali Picard, vice-présidente nationale de l'Alliance de la fonction publique du Canada

Des dizaines de milliers de fonctionnaires ont été surpayés à cause des problèmes du système de paye Phénix, a-t-elle rappelé. Pour beaucoup d'entre eux, le remboursement est devenu un cauchemar.

J'ai parlé à un de nos membres qui avait reçu un dépôt de 102 000 $ dans son compte en banque et qui voulait, bien entendu, rembourser rapidement. Le problème, c'est qu'on lui a dit que ce n'est pas 102 000 $ qu'il devait rembourser, mais 145 000 $, car il devait rembourser le montant brut. Et, comme il n'a pas remboursé le brut, on a saisi son salaire, car on disait qu'il devait au-delà de 40 000 $ , a raconté Mme Picard.

Les nouvelles mesures annoncées par le ministère des Finances sont provisoires et doivent faire l'objet d'un projet de loi qui, une fois adopté, mettrait en vigueur les changements proposés. Les employeurs sont donc autorisés à appliquer dès maintenant ces nouvelles dispositions.

Bien que ces changements visent surtout les fonctionnaires touchés par Phénix, ils s'appliquent aussi aux employés du secteur privé qui seraient payés en trop par leur employeur.

La vice-présidente exécutive nationale de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Magali Picard. Photo : Radio-Canada

Tout n'est pas réglé

Même si elle applaudit les récents changements, Mme Picard estime qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.

Pour l'instant, on est loin de régler toute la situation de Phénix par cette annonce-là. Magali Picard, vice-présidente nationale de l'Alliance de la fonction publique du Canada

C'est une annonce qui est importante, parce qu'elle enlève un poids énorme à des dizaines de milliers de familles au pays. Toutefois, on n'a toujours pas dédommagé les fonctionnaires fédéraux qui ont emprunté de l'argent à leur famille, à leurs amis ou [à la banque et qui ont dans certains cas des intérêts à payer ] , a-t-elle souligné.

Le projet de loi, on l'analyse encore. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est que tous les Canadiens, qui doivent de l'argent soit à l'assurance-emploi ou à toute autre instance, remboursent seulement la partie nette , a-t-elle ajouté.