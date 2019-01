Un diplôme pour apprendre à gérer un restaurant

Le Cégep de Jonquière et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) s'associent pour lancer un nouveau programme d'étude sur la gestion d'établissements de restauration.

L'ITHQ se délocalise de Montréal pour développer un programme axé sur les besoins régionaux.

On nous a demandé spécifiquement ce programme, explique la directrice générale de l’ITHQ, Liza Frulla. Notre rôle, c'est de s'adapter aux régions pour répondre aux besoins.

La majorité des cours se dérouleront au Cégep de Jonquière et au Centre de formation professionnelle de Jonquière.

Avec notre restaurant-école, on va pouvoir former nos élèves avec des vrais clients , informe Carl Dumas, le directeur adjoint du Centre de formation professionnelle de Jonquière.

Deux sessions à Montréal sont aussi prévues dans le cursus scolaire.

Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ, Raynald Thibeault, directeur général du Cégep de Jonquière, et Jacynthe Bond, directrice générale de la Commission scolaire de la Jonquière, présentent le programme sur la gestion d'un établissement de restauration. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Raynald Thibeaut, le directeur général du Cégep de Jonquière, précise que l’enseignement est offert en alternant travail-études. La formation est étalée sur trois ans avec des stages rémunérés.

Les diplômés pourront faire face aux défis du monde de la restauration.

On mange trois fois par jour, on met notre santé dans les mains de celui qui nous reçoit, mentionne Mme Frulla. La restauration évolue et notre instruction suit cette tendance. On veut former des gens très compétents.

Cette formation permet de s'intégrer rapidement au marché du travail dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean grâce aux différents partenariats avec des restaurateurs locaux.

Les cours commenceront à la prochaine session d'automne et les futurs élèves peuvent s'inscrire dès maintenant sur Internet.