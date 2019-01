Des artistes deviennent des stagiaires dans le milieu de la santé pour une série

Guy A. Lepage, Louis-Jean Cormier, Florence Longpré et Marianne St-Gelais ont accompagné les infirmières avec qui ils étaient jumelés, de Salluit à Montréal en passant par la ville de Québec.

Véronique Bonin, Martine Duperval, Isabelle Grondin et Nadine Molien leur ont fait découvrir leur travail quotidien et les enjeux uniques de leur milieu respectif, que ce soit en région éloignée, en santé mentale ou encore aux soins intensifs pédiatriques.

La comédienne et auteure Florence Longpré a suivi Martine Duperval, qui travaille en psychatrie à l’hôpital Notre-Dame à Montréal.

Avant d’être admise à l’école de théâtre, Florence Longpré a travaillé comme préposée aux bénéficiaires, surtout à domicile auprès de personnes tétraplégiques. Cependant, en entrevue, elle précise que le travail n’est pas le même qu’une infirmière, le métier qu’exerce aussi sa soeur.

Dans le quatrième épisode de la série, Florence Longpré est très émue par James, un patient qu’on lui avait présenté comme difficile, mais qui n'hésite pas à se livrer devant la caméra.

Sa réaction m’a étonnée. Ça m’est rentré dedans, je ne m’attendais pas à ça. Il s’est rendu jusqu’aux sanglots. C’est fou à quel point les gens n’ont pas la chance de raconter leur histoire. On était six dans la chambre et ça lui faisait du bien de parler et d’être écouté. L’humain est important, mais [le personnel hospitalier] est là pour donner des soins. Ils n’ont pas beaucoup de temps.

Florence Longpré