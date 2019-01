Un répertoire pour faire connaître les initiatives d'attraction de la main-d'œuvre de la Vallée-de-l'Or

La MRC de la Vallée-de-l'Or (MRCVO) a développé une « cartographie des services » offerts par les organismes du territoire afin d'attirer et retenir la main-d'œuvre. Le document sera prochainement rendu public et pourra être utilisé par les entrepreneurs.

De nombreux organismes comme la Chambre de commerce de Val-d'Or, le Carrefour jeunesse emploi d'Abitibi-Est et la MRCVO ont mis sur pied des initiatives dans les dernières années ayant pour objectif de pallier à la rareté de la main-d'œuvre.

Or, certaines initiatives seraient peu ou pas suffisamment connues. La MRCVO a donc pris l'initiative de produire un document visant à répertorier les programmes existants afin de favoriser une collaboration entre les organismes et les entrepreneurs.

Le préfet de la MRCVO, Pierre Corbeil, explique que la MRC fait figure de pionnière dans la région par la publication d'un tel répertoire. On va faire la démonstration que c'est en étant et en restant mobilisé qu'on va obtenir des résultats concrets, tangibles et durables , souligne-t-il.