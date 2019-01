Élection partielle à Saint-Pierre-Jolys : deux candidats font campagne

À Saint-Pierre Jolys, la dernière course électorale remonte à 2006 : tous les représentants municipaux, depuis, ont été élus sans concurrence, faute de candidats.

La campagne pour l'élection partielle est officiellement lancée depuis le 9 janvier, selon le maire Raymond Maynard. Les deux candidats, Justin Kehler et Darryl Harder, ont jusqu'au 13 février pour convaincre les électeurs de voter pour eux.

Celui qui sera élu succédera à Francine Roy, dont le poste est vacant depuis le 23 novembre.

Justin Kehler, 32 ans, est originaire de la région de Mitchell dans la municipalité rurale de Hanover, dans le sud-est de la province. Ce père de quatre enfants est entrepreneur en construction. Il s'est installé à Saint-Pierre-Jolys avec sa femme juste après leur mariage, il y a près de sept ans.

Il confie qu'il n'avait pas l'intention de faire de la politique, mais après mûre réflexion, il a décidé de faire le saut. « J'aime interagir avec les gens et m'impliquer dans la communauté. Je pense que c'est un bon départ », explique-t-il.

Justin Kehler, candidat au poste de conseiller municipal à Saint-Pierre-Jolys. Photo : Soumise: Justin Kehler

Le moment lui semble propice, car il estime avoir assez d'expérience aujourd'hui pour assumer une telle fonction. « Je crois qu'on a un bon conseil municipal, et je suis prêt à travailler avec lui », souligne-t-il.

S'il est élu, Justin Kehler dit que son cheval de bataille sera la rénovation des infrastructures vieillissantes dans la communauté. « Il y a de nombreuses infrastructures qui doivent être réparées, entretenues différemment, voire complètement changées », indique-t-il.

Il dit aussi avoir à coeur la croissance et le développement de Saint-Pierre-Jolys. Justin Kehler, qui siège actuellement au sein du comité du centre récréatif local, affirme que sa candidature est aussi une façon de redonner à cette communauté qui l'a adopté, lui et sa famille. « Même si je ne suis pas né ici, je me sens vraiment chez moi », se réjouit-il.

Originaire de Grunthal, dans la municipalité rurale de Hanover, Darrel Harder vit depuis dix ans à Saint-Pierre-Jolys. Ce père de deux enfants, également propriétaire d'une entreprise spécialisée dans la construction, est un novice en politique.

Darryl Harder, candidat au poste de conseiller municipal à Saint-Pierre-Jolys Photo : Soumise: Darryl Harder

Il dit avoir décidé de briguer le poste de conseiller municipal parce qu'il souhaite mettre son expérience au profit de la communauté. « Je veux faire ma part et aider à bâtir une communauté économiquement plus forte », explique-t-il.

D'après lui, Saint-Pierre-Jolys a besoin de développement économique pour soutenir sa croissance, et de plus d'activités pour les jeunes et les personnes âgées. Darryl Harder estime qu'une économie plus forte permettra d'attirer plus d'entreprises et réduire les taxes pour les résidents. Il affirme que cette question est revenue très souvent dans ses discussions avec ses concitoyens.

Il pense qu'il est également important que les communautés francophones et anglophones de Saint-Pierre-Jolys travaillent ensemble.

Pour sa part, le maire de Saint-Pierre Joly, Raymond Maynard se dit ravi d'avoir deux bons candidats en lice. Ce qui permettra, selon lui, de constituer un bon groupe.

Les résidents de Saint-Pierre-Jolys seront appelés aux urnes le 13 février. Le bureau de vote sera installé dans les locaux de l'administration municipale. Il sera ouvert de 8 h 30 à 20 h, indique Raymond Maynard.